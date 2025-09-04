İzmir’de Uyuşturucu Operasyonları Gerçekleştirildi

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE AĞIR DARBE

İzmir’in Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerinde yaz boyunca gerçekleştirilen 11 ayrı operasyonda uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe indi. Bu operasyonlar kapsamında toplamda 23 şüpheliye işlem yapıldı ve 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılının yaz aylarında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere karşı operasyonlar düzenledi.

YAPILAN OPERASYONLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen bu 11 ayrı operasyonda belirtilen adreslere müdahalede bulunuldu ve 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sırasında ele geçirilen malzemeler arasında 264 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 788 gram esrar-skank, 86 gram kokain, 35 adet sentetik ecza ve 3 adet hassas terazi yer aldı. Uyuşturucu aracılığıyla yürütülen bu büyük mücadele ile bölgedeki uyuşturucu ticareti önemli ölçüde zayıflatıldı.