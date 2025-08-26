İzmir’de Uyuşturucu Operasyonları Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

İzmir’de narkotik polisleri tarafından, uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplamda yaklaşık 128 kilo bonzai ve 1 kilo 200 gram kokain maddesi ele geçiriliyor. İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente büyük miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair alınan bilgi sonrasında harekete geçiyor. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında, sevkiyatın yapılacağı şüpheliyi tespit ediyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bornova ilçesinde durdurulan R.Ö. adlı şüphelinin yanında bulundurduğu çantada, narkotik köpeği ‘Aşil’ tepki veriyor. Yapılan aramada, çantadan 1 kilo 200 gram kokain çıkıyor. Gözaltına alınan R.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanıyor. Bunun yanı sıra, Konak ilçesinde yapılan bir diğer operasyonda sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı yönünde elde edilen istihbarat doğrultusunda, belirlenen adrese baskın düzenleniyor. Bu operasyonda ise 128 kilo bonzai maddesi ele geçiriliyor. Gözaltına alınan E.T. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanıyor.

SON OPERASYONLARDAKİ BULGULAR

Diğer taraftan, narkotik polisleri, il genelinde son günlerde gerçekleştirdikleri operasyonlarla dikkat çekiyor. Toplamda 20 kilo 723 gram esrar-skank, 2 kilo 660 gram metamfetamin, 2 kilo 517 gram kokain ve 122 bin 112 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçiriliyor. Bu operasyonlar sonucunda toplamda 225 şüpheliye işlem yapılırken, bunlardan 130’u tutuklanıyor.