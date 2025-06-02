İzmir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

İZMİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

İzmir’in Aliağa ve Menemen ilçelerinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskınlar sırasında bir villada kenevir bahçesi ortaya çıkartıldı ve burada 212 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

BASKINLARIN DETAYLARI

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerinin bir villada uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi alındı. Bu bilgi doğrultusunda Aliağa ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Aliağa ve Menemen ilçelerinde bulunan iki farklı adreste yapılan arama sonucunda, toplamda 212 kök kenevir bitkisi ve 9 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Villanın odaları, kenevir yetiştirmek amacıyla dönüştürülmüştü ve bu işlemle ilgili 3 kişi yakalandı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri (O.G.), (C.A.) ve (İ.G.) olarak açıklandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bu operasyon, İzmir bölgesindeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturuyor.