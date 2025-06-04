İzmir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

POLİS EKİPLERİNDEN SIKI TAKİP

İzmir’in Aliağa ilçesinde, polis ekipleri tarafından 3 ay boyunca süren titiz bir izleme sonrası çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında, çeşitli tür ve miktarlardaki uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 20 şüpheli tutuklandı.

OPERASYON GÖZALTILARI

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar yürüttü. 3 ay süren sıkı takibin ardından, belirlenen adreslere Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlar sırasında, satışa hazır hale getirilmiş çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelilerden 20’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.