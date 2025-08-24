İzmir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

İZMİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İzmir’de gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında, polis çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçiriyor. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 kişiden birinin tutuklandığı bilgisi alınıyor. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenliyor.

GÖZALTI VE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda şüphelenilen H.G. (36), N.Y. (17) ve Ş.Ö. (54) adlı kişiler gözaltına alınıyor. Yapılan ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda toplamda 1300 sentetik hap, 32 ecstasy hap, 64,72 gram toz ecstasy, 4,13 gram kokain, 15,69 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 226 bin 650 TL para ele geçiriliyor. Ayrıca, S.A.K. (35) adlı kişinin yakalanması için çalışmalara da devam ediliyor.

ADLİ SÜREÇ

Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Ö. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen H.G. tutuklanıyor. Diğer şüpheli N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.