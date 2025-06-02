İZMİR’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

YETİŞTİRİLEN KENEVİR VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

İzmir’in Aliağa ve Menemen ilçelerinde 2 villada gerçekleştirilen bir operasyonda, özel düzenekle yetiştirilen 212 kök kenevir ile 9 kilo 350 gram esrar yakalandı. 3 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik bir çalışma başlattı.

OPERASYON DETAYLARI

Aliağa ve Menemen ilçelerinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri önceki gün hedef adreslere baskın yaptı. Villalarda kurulan seralarda özel düzeneklerle yetiştirilen 212 kök kenevir bitkisi ve 9 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde O.G., C.A. ve İ.G. isimli 3 şüpheli de gözaltına alındı.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda, üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.