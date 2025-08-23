İzmir’de Uyuşturucu Ve Silah Ele Geçirildi

YENİ POLİS OPERASYONU

İzmir’in Konak ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, satışa hazır uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız bir tabanca yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan NARKOALAN unsurları, 33 yaşındaki T.G.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı.

ARAŞTIRMA VE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine yönelik bir arama kararı alındı ve operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda; satışa hazır durumda bulunan 9 parça halinde toplam 9,74 gram metamfetamin, 4 parça halinde toplam 110 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 12 adet sentetik ecza, ruhsatsız bir tabanca, 9 adet fişek ile bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan T.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.