Haberler

İzmir’de Uyuşturucu Ve Silah Ele Geçirildi

YENİ POLİS OPERASYONU

İzmir’in Konak ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, satışa hazır uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız bir tabanca yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan NARKOALAN unsurları, 33 yaşındaki T.G.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı.

ARAŞTIRMA VE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine yönelik bir arama kararı alındı ve operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda; satışa hazır durumda bulunan 9 parça halinde toplam 9,74 gram metamfetamin, 4 parça halinde toplam 110 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 12 adet sentetik ecza, ruhsatsız bir tabanca, 9 adet fişek ile bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan T.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Abdullah Güler, CHP’yi eleştirdi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kars'taki buluşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert eleştirilerde bulundu. Özel'in hakkında çıkan yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi.
Haberler

Edirne’nin Hayvancılığı Modernleşecek Proje İle

Edirne’de 'Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Projesi' hayvancılık sektörünü modernize ederek şehrin damızlık düve üretiminde öncü olmasını amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.