İzmir’de Yağışlı Havada Ölümlü Kaza

İZMİR’DE KAZA SONUCU CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

İzmir’in Menemen ilçesinde meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Bu feci olayda bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi ise yaralandı. Kaza, saat 16.00 civarında Kuzey Ege Otoyolu Kalabak Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Edinilen bilgilere göre, İzmir’den Çanakkale istikametine seyir halindeki Mehmet Nuri Çelik’in kullandığı 10 APR 925 plakalı otomobil, yağmurun yol yüzeyini kaygan hale getirmesi sonucu kontrolden çıktı ve savruldu. Takla atan otomobil, şarampole devrilerek yan yattı. Kaza durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine ulaşan otoyol jandarması, güvenlik önlemleri alarak çevredeki trafiği düzenledi.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILAR VE CENAZE İŞLEMLERİ

Sağlık ekipleri, araçta bulunanların durumunu kontrol ettiğinde, sürücü Mehmet Nuri Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırılan beş yolcunun sağlık durumu hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi verilmedi. Öte yandan, sürücü Çelik’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.