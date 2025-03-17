İzmir’de Yakalanan Zanlı Ağabeyinin Kimliğiyle Saklanmış

11 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ZANLI YAKALANDI

Aydın’ın Didim ilçesinde göçmenlere sağladığı botun batması sonucu çoğu çocuk 11 kişinin ölümüne neden olmaktan 61 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı İzmir’de yakalandı. Zanlının, 9 yıldır ağabeyinin kimliğini kullanarak saklandığı belirlendi.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarından çok sayıda kaydı bulunan ve 2016 yılında Aydın’ın Didim ilçesinde göçmen kaçırdığı esnada göçmenlere vermiş olduğu botun dalgalardan dolayı batmasıyla 11 kişinin ölümüne neden olduğu için hakkında yargı süreci başlatılan B.A.’nın Buca’da olduğunu belirledi. Polis ekipleri, olayla ilgili 61 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.A.’nın izini sürmek için 15 gün boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucunda B.A., saklandığı arkadaşının evinde gözaltına alındı. Zanlının ağabeyinin kimliğini kullanarak saklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.