İzmir’de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

İZMİR’DE YALNIZ YAŞAYAN BİR ERKEK ÖLÜ BULUNDU

Cengiz Keskin (50), İzmir’in Menderes ilçesinde yalnız yaşarken, iftar yemeği daveti için yakınları kendisine ulaşamayınca evinde ölü olarak bulundu.

YAKINLARI DURUMU FARK ETTİ

Oğlananası Mahallesi’nde yaşayan ve Torbalı ile Menderes’te demircilik yapan Cengiz Keskin’in yakınları, onu akşam iftara davet etmek amacıyla telefonla aradı. Cengiz’e ulaşamayan yakınları, daha sonra evine giderek durumu kontrol etmek istediler. Kapının açılmaması üzerine durumu 112 acil servisine bildirdiler.

JANDARMA OLAY YERİNDE

Gelip kapıyı çilingir yardımıyla açan jandarma ekipleri, Cengiz Keskin’i koltukta hareketsiz halde buldu. Yapılan ön otopside, Keskin’in kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin’in yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin ediliyor. Keskin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.

AİLE DURUMU VE HAYATI

Eşinden ayrı olduğu öğrenilen Cengiz Keskin’in iki çocuk babası olduğu ve evinde yalnız yaşadığı belirtildi.