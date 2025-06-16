İzmir’de Yangın, 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

YANGIN BİNASI SARDI

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında aniden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 16.15 sıralarında Adalet Mahallesi 1645/7 Sokak’ta meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Yangın esnasında içeride bulunan mutfak tüplerinin patlaması, çevrede panik yarattı.

GENÇ KIZ KURTARILDI

Yangın sırasında çevrede bulunan sakinler, üçüncü katta mahsur kalan genç bir kızı alevlerin arasından çıkararak kurtardı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Alevlerden kurtarılan genç kız, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EV SAHİBİ VE MUHTARDAN AÇIKLAMA

Yangın esnasında dışarıda bulunan ev sahibi Gülten Aslan (45), evinde yangına sebep olabilecek bir durumun olmadığını ifade etti. Adalet Mahallesi Muhtarı Zelal Aygün ise yangını öğrendikten hemen sonra bölgeye geldiğini belirtti. Aygün, “İlk dumanları görünce koşarak geldik. Gelirken itfaiye ekiplerine de haber verdik. İki tüpümüz patladı. Allah’tan yukarıda vatandaşımız yoktu. Bir köpeğimiz vardı, o koşup gitti. Şu an bir kaybımız yok ama maddi zararımız çok.” şeklinde konuştu.

YANGIN ANINI ANLATTI

Yangında mahsur kalan genç kızı kurtaran Volkan Kasap, olay anını anlattı. “Arabayı park ettim, arabadan indim. Eşim, ‘Duman çıkıyor’ dedi. Ben de ‘Yangın var, yangın var’ diye bağırmaya başladım. Arka tarafta Hüseyin diye bir arkadaşımız var, o geldi. Onunla beraber yukarı çıktık, kapıları kıra kıra içeride kimse var mı diye baktık. Orta katta bir genç kızımız vardı, onu aldık. İner inmez patlamalar başladı.” ifadelerini kullandı.