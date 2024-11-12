İzmir’de Yangın: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

TRAJİK OLAYDA BEŞ KARDES HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen üzücü olayda, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangın, 5 kardeşin ölümüne yol açtı. Çevre sakinleri, dumanı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve itfaiye ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti; ancak aynı odada bulunan 5 çocuk, yoğun dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdi.

EVDE YALNIZ KALAN ÇOCUKLAR

Alınan bilgilere göre, yangın anında çocukların evde yalnız bulundukları ifade edildi. Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan, hurda toplamak amacıyla evden ayrılmıştı. Yangın haberini aldıktan sonra eve dönen anne, fenalık geçirerek Selçuk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çocukların babasının ise cezaevinde olduğu öğreniliyor.

BEŞ KARDESİN YASASI

Yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin isimleri Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olarak belirlenmiştir. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda çocukların karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. İlk üç kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan diğer iki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZELER İNCELEME İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Yangın sonucu hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Burada yapılacak otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin aileye teslim edilmesi ve Acarlar Mezarlığı’nda defnedilmesi planlanıyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan bu trajedi, İzmir’in Selçuk ilçesinde derin bir üzüntü yaratmış durumda. Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, hastaneden yetkililerden bilgi alarak olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü aktardı. Yangının tam olarak neden çıktığı ve olası ihmallerin olup olmadığına dair geniş çaplı bir soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.