İzmir’de Yangın, Bebek Hayatını Kaybetti

YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde dün meydana gelen olayda, tek katlı bir müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu Suriye uyruklu 1 yaşındaki Muhammet Mana, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Karadoğan Mahallesi Dikilitaş mevkisindeki evde saat 16.00 dolaylarında başlayan yangının alevleri hızla yayıldı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın sırasında evde bulunan Muhammet Mana, akrabası Rima Mana tarafından son anda dışarı çıkarıldı. Yangın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, 3 itfaiye aracı ve 1 su tankeri sevk edildi. İtfaiyeciler, içeride mahsur kalan bir kediyi de kurtararak alevlere müdahale etti.

TRAVMATİK OLAY SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sonrası ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürülen Muhammet bebek, ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ailesinin İzmir’e vatandaşlık işlemleri için gittiği ve bu nedenle yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. Rima Mana’nın ise hayvanlarına bakmak için dışarıda olduğu sırada bu trajik olayın meydana geldiği yönündeki bilgiler doğrulandı.

BEBEK YAŞAMINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri yangını 1,5 saatte söndürürken, yangının ardından ev kullanılmaz hale geldi. Tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi’nde, sabaha karşı doktorların tüm müdahalelerine rağmen Muhammet bebek hayatını kaybetti. Jandarma, yangınla ilgili soruşturmasına devam ediyor.