İZMİR’de Yangın, Bir Kedi Kurtarıldı

YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, tek katlı bir müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangında Suriye uyruklu 1 yaşındaki Muhammet Mana dumandan etkilendi. Yangın sırasında evde mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan küçük Muhammet’in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

DUMANDAN ETKİLENEN MUHAMMET MANA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yangın, Karadoğan Mahallesi Dikilitaş mevkisindeki bir müstakil evde saat 16.00 sıralarında başladı. Elektrik kontağından kaynaklanan yangın, kısa sürede evi sardı. Bu esnada içeride bulunan Suriye uyruklu 1 yaşındaki Muhammet Mana, akrabası Rima Mana tarafından son anda dışarı çıkarıldı. Olayın haber verilmesiyle birlikte, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durum bildirildi. Yangına 3 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile birlikte jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri, alevlere hızlı müdahalede bulunarak yangını söndürmeye çalıştı. İçeride mahsur kalan bir kedi de başarılı bir şekilde kurtarıldı. Küçük Muhammet, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra, durumu ağır olan Muhammet Mana, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yangın sırasında Muhammet’in anne ve babasının vatandaşlık işlemleri için İzmir’de bulunduğu öğrenildi. Çiftin bebekleri Muhammet’i emanet ettikleri Rima Mana’nın hayvanlarına bakmaya gittiği esnada yangının çıktığı belirtildi. Itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü, ev ise tamamen kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.