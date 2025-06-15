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İzmir’de Yangın Hastaneye Sıçradı

OLAYIN İLK BELİRTİLERİ

İzmir’in Konak ilçesinde bir plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda saat 17.00 sularında yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte alevler hızla büyüdü ve fabrikaya sıçradı. Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok yerinden görülebilir hale geldi.

HASTANEYİ ETKİLEYEN DURUM

Büyüyen alevler, yanındaki özel hastanenin bazı bölümlerine de sıçradı. Hastane, meydana gelen yangın nedeniyle tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etme çalışmalarını sürdürüyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için tüm çaba gösteriliyor. Yangının sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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