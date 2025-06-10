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İzmir’de Yangın İçin Müdahale Ediliyor

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDE MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir’in Aliağa ilçesinde tarım arazilerinde etkili olan yangına hem havadan hem de karadan müdahale yapılıyor. Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasındaki arazide, şu an için bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

HEMEN GEREKEN ÖNLEMLER ALINDI

Yangın ihbarının ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor.

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