İzmir’de Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

İZMİR’DEKİ YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktığı bildirildi. Latife Hanım Mahallesi’nde yer alan belediyeye ait bu tesis, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki vatandaşlarda paniğe yol açtı. Yangın ihbarı üzerineitfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak bölgede yeniden alevlenme riski nedeniyle soğutma çalışmaları hala devam ediyor.

MAHALLE MUHTARI, GEÇMİŞTEKİ YANGINI ANLATTI

Latife Hanım Mahallesi Muhtarı Levent Bozkurt, geçen yıl belirtilen bölgede çıkan orman yangınının tesise sıçradığını ve önemli hasarlara yol açtığını ifade etti. Yıkım kararı alındığını aktaran Bozkurt, “Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen tesise itfaiye raporuyla yıkım kararı verildi” dedi. Yangının yoğun dumana neden olduğunu söyleyen Bozkurt, “Mahalleli bu durumdan olumsuz etkileniyor. Artık kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.