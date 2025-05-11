İzmir’de Yangın, İzinsiz Kazıdan Çıktı

ORMAN YANGINI SORUŞTURMASI SONUCU İZİNSİZ KAZI BELİRLENDİ

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınının sebebiyle ilgili yürütülen soruşturmada, yangının izinsiz kazı yapan kişiler tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı. 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yangın, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 20.45 sıralarında Kayadibi mevkiinde başladı. Çevredeki vatandaşların yangını fark etmesi üzerine, bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın ekipler tarafından hızla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 2 hektar ormanlık alan yangından zarar gördü.

İNCELEME SONUCU ÇUKUR TESPİT EDİLDİ

Yangın sonrası olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, 3 metre derinliğinde bir çukur buldu. Yapılan değerlendirmede, yangının bu çukurda gerçekleştirilen izinsiz kazı çalışmaları sırasında çıktığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Olay sırasında kaçak kazı yaptığı belirlenen A.Ş. (18), A.Ş. (18), E.K. (19), A.A.Ş. (18) ve V.T. (40) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.