İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

MENEMEN’DE YANGIN ALARM VERDİ

İzmir’in Menemen ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, otluk alana sıçramasıyla büyüdü ve kısa sürede söndürüldü. 29 Ekim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıkarak büyük bir tehdit oluşturdu.

İTFAİYE VE ACİL DURUM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın duyulmasının ardından hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Yangının etkisi ile birlikte, rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçraması durumu zorlaştırdı. Ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

FABRİKADA HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın sonucunda fabrikada çeşitli alanlarda hasar oluştu. Olayla ilgili incelemelerin başlatılması bekleniyor.