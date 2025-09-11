Haberler

İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTEYNERDEN KAMYONA SIÇRADI

İzmir’in Bornova ilçesinde, konteynerde çıkan yangın, kamyona sıçrayarak büyük bir tehlike oluşturdu. Yangın, Egemenlik Mahallesi’ndeki bir kamyon garajında, henüz bilinmeyen bir neden nedeniyle başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Konteynerden yayılan alevler, hemen yanındaki 06 DFE 807 plakalı kamyona sıçradı. Durumun acil olduğunu fark eden vatandaşlar, yangın ihbarında bulundu. İhbarla birlikte hızla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

