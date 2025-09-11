İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTEYNERDEN KAMYONA SIÇRADI

İzmir’in Bornova ilçesinde, konteynerde çıkan yangın, kamyona sıçrayarak büyük bir tehlike oluşturdu. Yangın, Egemenlik Mahallesi’ndeki bir kamyon garajında, henüz bilinmeyen bir neden nedeniyle başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Konteynerden yayılan alevler, hemen yanındaki 06 DFE 807 plakalı kamyona sıçradı. Durumun acil olduğunu fark eden vatandaşlar, yangın ihbarında bulundu. İhbarla birlikte hızla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.