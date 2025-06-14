İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan boş bir arazide bir yangın meydana geldi. Yangının, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki arazide henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktığı belirlendi. Çevrede yaşayanların durumu fark etmesiyle birlikte, ihbar üzerine yangın bölgesine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın alanında yapılan incelemede, itfaiye ekipleri tarafından 4 adet civcivin kurtarıldığı bildirildi. Yangının sebebi ile ilgili detaylar henüz netleşmedi.