İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alınıyor

İZMİR KEMALPAŞA’DA ORMAN YANGINI MEYDANA GELDİ

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir orman yangını patlak verdi. Alevlere karşı hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın, Kemalpaşa’nın Kızılüzüm Mahallesi yakınındaki ormanda, bugün saat 12.30 sıralarında başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızlı bir şekilde bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer yönlendirildi. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı ve alevlere müdahale çalışmaları devam ediyor.