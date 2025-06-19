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İzmir’De Yangın Kontrollü Olarak Söndürüldü

İZMİR’DE YANGIN MÜDAHALESİ

İzmir’in Bornova ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Zafer Mahallesi’ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

YANGINA KAPSAMLI MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye hemen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale için 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer kullanıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

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