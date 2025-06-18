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İzmir’de Yangın Nedeniyle Ev Yandı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki ağaçlık bir alanda meydana gelen yangın sonucunda bir ev kullanılamaz hale geldi. Atatürk Mahallesi’ndeki çam ağaçlarının bulunduğu bölgede, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın başladı. Olayın ardından hemen itfaiye, polis ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ile 7 arazöz bölgeye yönlendirildi.

ZARAR GÖREN YAPILAR

Rüzgarın etkisiyle yangın bir eve ve önündeki barakaya sıçradı. Yangın, olay yerine ulaşan ekipler tarafından söndürüldü. Ancak yangın sonucunda ev ve depo olarak kullanılan barakanın tamamen kullanılamaz hale geldiği bildiriliyor.

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