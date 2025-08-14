İzmir’de Yangın Olayı, 1 Gözaltı

YANGININ BAŞLANGICI VE GÖZLEMLER

İzmir’in Konak ilçesindeki “Basmane Çukuru” bölgesinde, çevreleyen duvar kenarında çıkan yangın, İzelman’ın yol kenarı otoparkına sıçradı. Yangın, sabah saat 08.00 sularında fark edildi. Basmane Çukuru’nu kapsayan tahta bloklu duvar birden yanmaya başladı ve alevler, duvarın arkasında bulunan İzelman’ın işlettiği 1362 Sokak’taki otoparka ulaştı.

İLK MÜDAHALE VE YANGIN KONTROL ALTINA ALINIYOR

Yangına ilk olarak otopark çalışanları ve çevredeki esnaf müdahale etti. Bu esnada, Hürriyet Bulvarı’ndaki iki trafik polisi, Basmane Çukuru’ndan koşarak uzaklaşan bir şahsı fark etti ve hemen alana girerek onu yakaladı. Çevre esnafı, yangını söndürmek için tüpler ve kovalarla mücadele ederken, alevler park halindeki iki otomobile sıçrayarak büyük zarara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle tam olarak kontrol altına alındı.

YARALANAN GÖREVLİ VE ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yanan araçların sahipleri, olay anında şaşkın bir halde olup durumu anlamaya çalıştı. Ayrıca, olay sırasında bir İzelman görevlisinin yangına müdahale ederken hafif yaralandığı öğrenildi. Yangın çıkışından kaçmaya çalışan bir şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.