İZMİR’de Yangın Paniğe Neden Oldu

YANGIN BAYRAKLI’DA PANİK YARATTI

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, üç katlı bir binanın zemin katında patlak veren yangın, bölgede paniğe neden oldu. Alevlerin hızla yayıldığı olayda, zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Yangından etkilenen 15 yaşındaki Defne B., mahalleli tarafından kurtarıldı. Yangın, saat 16.30’da Bayraklı kontrolündeki Adalet Mahallesi 1645/7 Sokak’ta yer alan bir apartmanın zemin katındaki dairede başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede daha da büyüyerek, dumanların üst katlara ulaşmasına yol açtı.

MAHALLE SAKİNLERİ HAREKETE GEÇTİ

Alevleri ve dumanı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Mahalle sakinleri yangına müdahale edebilmek için binaya koştu. Yangın sırasında, dumandan etkilenen ve ikinci kattaki dairesinde mahsur kalan Defne B., cesur mahalleli tarafından dışarı çıkarıldı. İhbarın ardından hemen bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Defne B.’ye ambulansta ilk müdahaleyi yaparak, ayakta tedavi uyguladı.

İTFAİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, olayda maddi hasar oluştu. Yangın sırasında yaşanan patlamalar, çevre sakinlerinde endişe yarattı. Yangına ilk müdahale eden mahalle sakinlerinden Volkan Kasap (42), “Eşimle sağlık ocağından dönerken dumanları gördük. ‘Yangın var’ diye bağırdım. Mahalleliyle birlikte müdahale ettik. Üst katta dumana maruz kalan kız çocuğunu kurtardık. Patlamalar oldu, nedeni belli değil” şeklinde konuştu. Adalet Mahallesi Muhtarı Zelal Aygün ise “Dumanları görür görmez itfaiyeye haber verdik. Allah’tan binada fazla insan yoktu. Sokakta çok sayıda çocuk vardı, aileler çocuklarını aldı. Bizleri Allah korudu” ifadelerini kullandı. Olayın ardından, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine dair inceleme başlattı.