İzmir’de Yangın Sebebiyle Tutuklama Yapıldı

YANGININ NEDENİ VE GÖZALTILAR

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerden biri olan araç sahibi tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangının 12 Ağustos saat 18.00 sıralarında otoyol kenarında yanan bir araçtan, ağaçlara sıçrayan alevlerle meydana geldiği belirtildi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Yangın söndürme ekipleri, alevlere hem havadan hem de karadan yoğun müdahalede bulundu. Uzun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Karşı Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yangınla ilgili bir soruşturma açıldı. Bu kapsamda yangın sırasında kusurlu oldukları değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi, aracı kiralayan kişi ve egzoz tamiri yapan ustanın gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli İzmir Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı, araç sürücüsü, aracı kiralayan ve egzoz ustası hakkında tutuklama talep etti; aracın tescil sahibi içinse adli kontrol talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği, araç sürücüsünün tutuklanmasına ve diğer 3 şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.