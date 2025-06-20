İzmir’de Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

İZMİR’DE YANGIN ÇIKTI

İzmir Çevreyolu üzerinde bir tırın alev alması, çevresindeki ormanlık alanın yanmasına yol açtı. Olayın ardından hem havadan hem de karadan yangın söndürme çalışmaları hızlandırıldı. Yangın, saat 16.54 sularında Bornova-Buca Çevreyolu’nda gerçekleşti.

YANGINA MÜDAHALE BAŞLADI

Tırdan çıkan alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla birlikte, İzmir Bölge Müdürlüğü yangına müdahale için 4 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracı yönlendirdi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor ve durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildiriliyor.