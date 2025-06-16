İzmir’de Yangın Sonucu Hastalar Nakledildi

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMANI

İZMİR’in Konak ilçesindeki bir plastik fabrikasının deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, yapılan müdahaleler sayesinde söndürüldü. Ancak, yangın nedeniyle bitişikte bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar, yoğun duman nedeniyle başka hastanelere sevk edildi. Yangının ardından, hasar durumu gün aydınlanınca netlik kazandı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE YANGININ BÜYÜMESİ

Konak’taki plastik fabrikasının deposunda dün saat 17.00 civarında çıkan yangın, yanıcı maddeler nedeniyle hızla büyüyerek fabrikaya sıçradı. İhbar üzerine 16 itfaiye aracı, park bahçelerden ve İZSU ile ilçe belediyelerinden gelen su tankerleri ile yangına müdahale başlatıldı. Ayrıca Aliağa bölgesinden 7 arasöz, 3 tonajlı araç, 2 endüstriyel yangın söndürücü araç ve 3 merdivenli araç bölgeye gönderildi.

DUMANIN ETKİSİ VE HASTANENİN BOŞALTILMASI

Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü. Dumanlar fabrikanın bitişiğindeki özel hastaneye de ulaştı. Bu nedenle hastane tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Yoğun çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı.

HASAR BELİRGİN OLDU

Gün aydınlanınca, plastik fabrikasında çıkan yangının verdiği hasar net bir şekilde göründü. Dron ile çekilen havadan görüntülerde, fabrikanın neredeyse tamamen yanıp kullanılmaz hale geldiği tespit edildi.

HASTANE AÇIKLAMASI VE TEDBİRLER

Hastaneden yangınla ilgili yapılan açıklamada, “Bugün saat 17.00 sularında hastanemizin yakınında bulunan bir depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Olayın ardından çok sayıda itfaiye ekibi hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır.” bilgisi verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tedbir amacıyla hastaların başka hastanelere nakillerinin gerçekleştirildiğini belirtti. “İzmir Konak’taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbir gereği tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.