İzmir’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

YANGIN MÜDAHALESİ BAŞLADI

İzmir’in Konak ilçesinde özel bir hastanenin yanındaki plastik ürünlerin depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi’ndeki plastik malzeme deposunda, sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ekipleri ve AFAD ile çok sayıda itfaiye araçları sevk edildi. Ayrıca İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler de bölgeye yönlendirildi. Kent genelindeki belediyeler, yangına müdahale için çok sayıda su tankeri göndermekte.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Depo bitişiğindeki Medicana International İzmir Hastanesi’nde yatan hastalar, güvenlik amacıyla ekipler tarafından tahliye edildi. Yangının çıktığı bölgeden yükselen siyah dumanlar, kentin çeşitli noktalarından görünmekte. Acil müdahale gerektiren hastalar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla yakındaki hastanelere transfer ediliyor. Bazı hastalar ise, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastanenin karşısına kurulan çadırlara taşınarak tedavi edilmeye başlandı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ VE TRAFİK DÜZENLEMESİ

Aynı zamanda hastanede ve Basmane bölgesinde önlem gereği elektrik kesintisi yaşanıyor. Mürselpaşa Bulvarı’nın bir kısmı trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Medicana International İzmir Hastanesi’nden yangına dair yapılan açıklamada, “Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır.” denildi. Ekipler, yangının hastaneye sıçramaması için çalışmalarını sürdürmekte.