İzmir’de Yollar Trafiğe Kapatılacak

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI İÇİN YOLLAR KAPATILIYOR

Süper Lig’de bu akşam saat 21.30’da Gürsel Aksel Stadı’nda gerçekleşecek Göztepe – Fenerbahçe maçı öncesinde İzmir’de bazı yollar trafiğe kapatılacak ve park yasağı uygulanacak. İzmir Emniyet Müdürlüğü, stadyum çevresindeki yolları kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

KAPATILACAK YOLLAR VE PARK YASAĞI

Stadyum çevresindeki 15 Sokak, 18 Sokak, 20/3 Sokak ve Gürsel Aksel Caddesi’nin Mithatpaşa Caddesi ile İnönü Caddesi kesişiminden itibaren olan bölümü araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca, “Fahrettin Altay Meydanı’ndan Göztepe istikametine Mithatpaşa Caddesi üzerinden trafik akışı sağlanmayacak” denildi. Araçlar bunun yerine Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile İnönü Caddesi’ne yönlendirilecek.

PARK OTOPARK UYGULAMALARI

İnönü Caddesi’nin Fahrettin Altay Meydanı’ndan 18 Sokak’a kadar olan kısmı ve Mithatpaşa Caddesi’nin Fahrettin Altay Meydanı’ndan 19/1 Sokak’a kadar olan kısmı park yasağı uygulanarak parklandırmalardan arındırılacak. Bu düzenlemeler, maç öncesinde yaşanacak trafik akışını düzenlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla alınıyor.

ÖNEMLİ

Karamürsel’de Orman Yangını Nedeniyle Boşaltma

Karamürsel'deki orman yangını nedeniyle Akçat köyü boşaltıldı. Yangını söndürmek için helikopterler ve arazözlerle yoğun bir mücadele sürdürülüyor.
Kocaelispor, Samsunspor’la Yarın Oynayacak

Kocaelispor, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile yeniden buluşacak. İki takım, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşacak.

