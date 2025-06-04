İzmir’de Yüzme Sırasında Boğulma Tehlikesi

DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN YAŞLI HASTANEYE KALDIRILDI

İzmir’in Urla ilçesinde, yüzme amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşayan yaşlı bir adam hastanede tedavi altına alındı. Çeşmealtı Mahallesi’ndeki Gelinkaya Halk Plajı’na ailesiyle birlikte giren 77 yaşındaki Arif A., kısa bir süre sonra fenalaştı.

AİLESİ DURUMU FARK ETTİ

Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Diğer vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan yaşlı adam için sağlık ekipleri hemen ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansla Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arif A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.