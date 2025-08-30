İzmir’de Zafer Bayramı Kutlandı

İZMİR’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

İzmir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla valilik tarafından bir kutlama programı gerçekleştirildi. Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte İzmir Valisi Süleyman Elban, şehit yakınları ve gazileri bir araya getirdi. Elban, konuşmasında 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı ve egemenlik için kahramanca mücadele verildiğini belirtti. Elban, “Kahramanlık destanıyla kazanılan zafer, Cumhuriyet’in temeli” ifadesini kullanarak, bugünün geldiği noktayı şöyle anlattı: “Bugün herkesin gıptayla baktığı bir vatana ve Cumhuriyet’e sahibiz. Bugün biz çok rahat nefes alıyoruz, yavrularımızı kucaklıyoruz. Evimizde, ocağımızda huzurla oturuyoruz. Onlar evlerinden, ocaklarından, ailelerinden vazgeçtiler. Biz de onları şükran ve minnetle anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eylemiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı, huzurlu, uzun ömür diliyorum.”

PROGRAMDA ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Etkinliğe; Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, protokol üyeleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

ASKERİ BANDODAN KONSER PERFORMANSI

Diğer yandan, Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir konser düzenlendi. Konak Atatürk Meydanı’ndaki etkinlikte bando, “İzmir’in Kavakları”, “Bu Bayrak”, “Hoş Gelişler Ola”, “Biz Atatürk Gençleriyiz” ve “İzmir Marşı” gibi eserleri seslendirdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, marş ve türkülere büyük bir coşkuyla eşlik etti. Bazı katılımcılar konseri cep telefonlarıyla kayda aldı.