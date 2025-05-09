İzmir’de Zanlı Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

İKİ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE ARANAN ZANLI YAKALANDI

İzmir’in Çiğli ilçesinde 6 yıl önce eski eşini ve baldızını tabanca ile vurarak öldürme suçundan hakkında iki ayrı müebbet hapis cezası bulunan zanlı, Karşıyaka ilçesinde yakalandı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında Çiğli ilçesinde iki kadına yönelik kasten öldürme suçunu işleyen Göksel Sağlam’ın (53) peşine düştü. Hakkında iki ayrı müebbet hapis ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen zanlı, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlı, suçlamalarla ilgili adliyedeki işlemler tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin yapılan detaylı araştırmalarda, 19 Haziran 2019’da boşandığı eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ’ı (39), 2 çocuğunun gözleri önünde öldürdüğü öğrenildi. Bu korkunç olay, İzmir’de uzun süre gündemde kalmıştı.