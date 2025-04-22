İzmir’deki 20 Öğrenci, Astronotla Görüştü

ÖĞRENCİLER UZAYA BAĞLANDI

İzmir’de, 20 ilkokul öğrencisi, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli Japon astronotla telsiz bağlantısı kurarak uzaya dair sorular sorma fırsatı buldu. Karabağlar Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi tarafından uluslararası düzeyde yürütülen ARISS Projesi çerçevesinde belirlenen öğrenciler, proje koordinatörü amatör telsizci Ali Rıza Özsaran’ın rehberliğinde uzayda görev yapan Takuya Onishi ile iletişim kurdu. Öğrenciler, uzay hakkındaki merak ettikleri soruları astronota yöneltti.

NASRETTİN HOCA MERKEZİ’NE ÖVGÜ

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nasrettin Hoca Bilim ve Kültür Merkezi’nin ilçeleri için son derece önemli bir kurum olduğunu vurguladı. Projeye katkı sağlayan herkese teşekkür eden Kınay, uzay çalışmalarının öğrenciler için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Proje koordinatörü Ali Rıza Özsaran da, projelerinin 600 başvuru arasından seçildiğini ve dünya genelinde kabul edilen 100 projeden biri olduğunu aktardı.

ÖĞRENCİLERDEN MERAKLI SORULAR

Öğrencilerden Mira Özgür, astronot Onishi’ye uzayda yer çekimi ve atmosfer olmadan durmanın nasıl bir şey olduğunu sorduğunu ifade etti. Ayrıca, Ahmet Okan, “Uzaydaki yiyeceklerin tadı dünyadan farklı mı?” sorusunu yönelterek, kendi merakını giderdiğini anlattı. Bu tür etkileşimler, genç zihinlerde uzaya yönelik heyecanı daha da artırıyor.