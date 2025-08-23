İzmir’deki Balık Ölümleri Artıyor

BALIK ÖLÜMLERİ BİR KEZ DAHA GÜNDEME GELDİ

İzmir Körfezi’nde geçen yıl yaşanan toplu balık ölümleri, bu yıl yeniden ortaya çıkmaya başladı. Zaman zaman kötü kokuların şehri etkisi altına aldığı kentte, dünden itibaren yeniden balık ölümleri gözlemlendi. Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde su yüzeyine çıkan ölü balıkların sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Bölgedeki ağırlaşan kirlilik kokusu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi; ekipler ölü balıkları kepçelerle toplayarak siyah torbalara doldurup muhafaza altına alıyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERDEN ŞİKAYETLER

Tatil için Fransa’dan İzmir’e geldiğini belirten Celine Doğan (54), “Tatile geldik, 3 gündür İzmir’deyiz. Sahilde gezdiğimiz zaman ara ara kötü kokular oluyordu. Bu kokunun sebebini anlamadık. Kirlilik sandık ama sanırım ölen balıklar nedeniyle bu koku oluşmuş. Bu görüntü dramatik. Fransa’da, Avrupa ülkelerinde koku olmuyor ve insanlar görmeden temizleniyor. Burada olması üzücü” sözleriyle durumu değerlendirdi.

TURİZMDE OLUMSUZ ETKİLER

İstanbul’dan İzmir’e gelen Ferhat Aydın (35) ise, “Gerçekten burada bayağı koku var. Önlem almaları lazım. Bu koku hangi sebepten kaynaklanıyor? İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuya el atması lazım. Koku dolaşırken çok rahatsız ediyor. Bu koku yüzünden bir daha gezmek için İzmir’i değil, başka bir kenti tercih ederiz. Bu yaşananlar, turizmi de olumsuz etkiliyor” diyerek endişelerini dile getirdi.