İzmir’deki Barajlarda Su Seviyesi Düşüyor

İÇME SUYU SEVİYESİNDE CİDDİ DÜŞÜŞ

İzmir’deki Tahtalı Barajı, kentin içme suyunun önemli bir bölümünü sağlıyor ancak su seviyesi yalnızca yüzde 6,71’e düştü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Barajlarda su bitti, yaklaşık 40 günlük su kaldı. 1 yıllık suyun altına düştüyse, su bitiyor demektir” diyor. İzmir’de artan kuraklık ve yağış eksikliği nedeniyle barajlardaki su oranı her geçen gün azalıyor. Su rezervinin dikkatlice kullanılması amacıyla 6 Ağustos’tan bu yana kentte planlı su kesintileri uygulanıyor.

BARAJLARDAKİ DURUM

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) verilerine göre, günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketilen şehirde, Tahtalı Barajı dışında Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda su seviyesi yüzde 1,39, Ürkmez Barajı’nda yüzde 7,02, Balçova Barajı’nda yüzde 21,16 ve Güzelhisar Barajı’nda yüzde 54,91 olarak kaydedildi. Bu yıl, Gördes Barajı’nda hiç su kalmadı.

SU KULLANIMINDAKİ SORUNLAR

Tahtalı Barajı’ndaki düşük su seviyesini değerlendiren Prof. Dr. Yaşar, “Tahtalı’da aktif doluluk oranı 19 milyon metreküpe düştü. Ülke olarak son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Bu yıl yağışlar yüzde 28 eksik yağdı” açıklamasını yapıyor. Prof. Dr. Yaşar, “Ama asıl sorunumuz, suyu kullanmayı bilmemek” diyerek dikkat çekiyor. İzmir’de 2010’dan 2022’ye kadar barajların yüzde 80 doluyken yaşanan hatalar, kuyulardan su çekilmesiyle birlikte sorunları artırmış durumda.

ÖNLEMLERİN ALINMAMASI

Su seviyesinin önümüzdeki hafta yüzde 5’e gerileyeceğini belirten Prof. Dr. Yaşar, “Bir an önce kapalı ortamda suyun tarlalara getirilmesi, gri suyun tarımda kullanılması, Türkiye’de yüzde 33 olan kayıp-kaçak oranlarının azaltılması gerekiyor” diyor. Planlı su kesintilerinin barajları etkilemediğini belirten Yaşar, “Belediye, su kesintilerine geçen sene başlamalıydı. Suyun bir kısmını rezerv olarak tutmak lazımdı. Suyu kullanmayı bilmediğimiz için bu döneme geldik” ifadesini kullanıyor. Ayrıca, deniz suyu arıtma projelerinin belediyenin raflarında bulunması gerektiğini vurguluyor.