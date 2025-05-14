İzmir’deki Cinayet Soruşturmasında Gelişme Yaşandı

ÖLÜMDE YENİ GELİŞMELER

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, 7 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükişık’ın ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada önemli ilerlemeler kaydedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dikkatle sürdürdüğü soruşturmanın sonuçları, olayın cinayete dair güçlü şüpheler taşıdığını ortaya koydu. Bu bağlamda, olayla ilişkisi bulunan 5 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Olay, 13 Mayıs 2018 tarihinde Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde gerçekleşti.

OĞLUNUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Alınan bilgiler doğrultusunda, emekli Tümgeneral Ethem Büyükişık’ın oğlu olan Dorukhan Büyükişık, gece doğa yürüyüşü yapmak için evinden çıktı. Sabah saatlerinde, evinin 600 metre uzağındaki inşaat şantiyesinin istinat duvarında cansız bedeni bulundu. Olay, ilk başta ‘yüksekten düşme’ olarak kayda geçirildi. Ancak, Rusya’da bir iş teklifi alıp hazırlık yapan Dorukhan Büyükişık’ın intihar etmesinin mümkün olamayacağını belirten baba Ethem Büyükişık, oğlunun bedeninde yüksekten düşme izleri bulunmadığını öne sürdü. Adli Tıp Uzmanı’nın, “Yüksekte düşme bulgusu yoktur. Otopsi yapılmalıdır” raporunu da sunarak oğlunun ölümündeki sırların aralanması için mücadele başlattı.

DETAYLI İNCELEME VE DELİLLER

Olayın ardından başlatılan geniş kapsamlı inceleme sürecinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olay yeri kamera görüntüleri, 112 acil ihbar kayıtları, telefon sinyalleri (HTS ve GPRS), adli tıp raporları ve kriminal incelemeler dahil olmak üzere her türlü delili titizlikle topladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu uzmanlarının katkısıyla gerçekleştirilen incelemede Büyükişık’ın cesedinin bulunduğu yerden 27 metre yükseklikten düşmesinin olası olmadığı tespit edildi. Ayrıca, maktulün sırt bölgesine sert bir cisimle vurulmasına dair bulgular elde edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VE DAVA HAZIRLIĞI

Olay günü şantiyede görevde olan güvenlik görevlileri H.K, H.A, T.Ç, A.G. ve çalışan B.Ç.’nin ifadelerindeki ciddi çelişkiler dikkat çekti. Şüphelilerin birbirleriyle ve olayın zamanı ile ilgili açıklamalarının tutarsız olması soruşturmayı derinleştirdi. Toplanan deliller ve uzman raporları ışığında, Dorukhan Büyükişık’ın kasten öldürüldüğü ve cesedinin sonradan olay yerine bırakıldığı değerlendirildi. Elde edilen veriler doğrultusunda, şüphelilere karşı TCK’nın 81/1. maddesi uyarınca kasten öldürme suçundan davalar açıldı.

POLİSLER HAKKINDA DA DAVA AÇILDI

Ayrıca, cinayet mahallinde görevli olan 8 polis memuru aleyhine “Görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla dava açıldı. Bu polis memurlarının yargılanmalarına İzmir 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak.