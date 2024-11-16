İzmir’deki Çocuğun AIDS Ölümü Üzerine Açıklama

İZMİR’DE KAN BAĞIŞI SORUŞTURMASI VE ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETMESİ

Türkiye, İzmir’de 13 yaşındaki bir çocuğun AIDS nedeniyle yaşamını yitirmesiyle birlikte bu trajik olayı tartışıyor. Soruşturma devam ederken, Türk Kızılay’ı kan bağışı ve HIV konusundaki iddialar üzerine bir açıklama yaptı. “Babaya ilk kez HIV teşhisini koyan ve tüm devlet birimlerini uyaran kurum Kızılay’dır” ifadeleriyle dikkat çekti. Ayrıca, açıklamada, “virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik asılsız iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmaması üzerine aşağıdaki açıklama zorunlu olmuştur” denildi. İzmir’de rahatsızlanan çocuk hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamış, yapılan testler sonucunda çocuğun HIV taşıdığı belirlenmişti. Bu durum üzerine soruşturma açılırken, babanın HIV taşıması ve annenin bu virüsü taşımaması cinsel istismar ihtimalini gündeme getirdi.

KIZILAY’IN AÇIKLAMASI

Türk Kızılay’ı yaptığı açıklamada, “İzmir’de bir çocuğumuzun AIDS (HIV) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Vefat eden çocuğumuza HIV virüsünün nasıl bulaştığına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın incelemeleri sürerken, virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik asılsız iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmaması üzerine aşağıdaki açıklama zorunlu olmuştur” şeklinde duyurdu. Açıklamada, baba K.K.’nın HIV pozitif olduğunu öğrenmesinin nasıl gerçekleştiği detaylandırıldı.

KAN BAĞIŞI SÜRECİ VE İDDİALAR

Türk Kızılay’ının açıklamasında, “İddiaya konu olan, İzmir’de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K.’nin babası K.K., 2024 yılı ocak ayında Muğla’nın Milas ilçesi Atapark Kan Bağış Merkezi’ne başvurarak ilk kez kan bağışçısı olmak istemiştir” denildi. Baba K.K.’den alınan kan örneği, güvenli kan teminine yönelik tüm testlerle incelendiğinde HIV pozitif olduğu saptanmış, ilgili birimlere hemen bildirilip kan imha edilmiştir. “Babaya ilk kez HIV teşhisini koyan ve tüm devlet birimlerini uyaran kurum Kızılay’dır” ifadesi, sürecin ciddiyetini vurguladı.

CESEL İSTİSMAR ÜZERİNE SORUŞTURMA

Çocuk ve babada HIV pozitif sonuç çıkması, annenin durumu ve diğer kardeşlerin HIV negatif olması cinsel istismar ihtimalini gündeme getirdi. Adli sosyal pediatrist kaynaklardan destek talep edildi. Soruşturmada, çocuk psikiyatri uzmanları tarafından hem çocuk hem de baba ile görüşmeler yapıldı. Yazılan raporda ise istismarın tariflenemediği belirtildi.

ÇOCUĞUN HASTALIK TARİFİ VE OTOPSİ

Hayatını kaybeden çocuğa otopsi yapıldı ve HIV’in çocuğa nasıl bulaştığı araştırılıyor. Baba, ev içerisinde tüm önlemlerin alındığını, “Nasıl bulaştı bilmiyorum.” diyerek ifade verdi. Bu olayın gelişimi ve detayları, sağlık ve sosyal hizmet birimleri tarafından titizlikle inceleniyor.