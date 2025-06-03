İzmir’deki Deprem Tedirginlik Yarattı. 5.8 Büyüklüğündeki Deprem Muğla’da Oldu. Hayatını Kaybeden Kızın Ismi Afranur. Ekipler Saha Tarama Çalışmalarına Başladı

İZMİR DEPREMİ HAREKETLİLİK YARATTI

İzmir depremi, 3 Haziran sabahı meydana gelen sarsıntıyla vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Birçok kişi, “3 Haziran İzmir depremi saat kaçta meydana geldi?” ve “İzmir’de deprem sonrası hasar oluştu mu?” sorularını araştırmaya başladı. AFAD, depremin şiddeti ve hissedildiği alanlara dair resmi bilgileri paylaştı. Depremin meydana geldiği saat 02.17 olarak belirlenirken, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

DEPREMİN ŞİDDETİ VE DERİNLİĞİ

Akdeniz ve Ege Denizi’nde süregelen deprem hareketliliği, çevre illerde de hissedildi. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 67,91 km olarak kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ilk belirlemelere göre yerleşim bulunan binalarda yıkım olmadığını” bildirdi. Ancak, Fethiye’de panik atak nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün durumu dikkat çekti. Bakan Yerlikaya, “Muğla Marmaris’te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

KAMUOYU SİNYALİ VE YARDIM ÇALIŞMALARI

Bakan, ayrıca “Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir” şeklinde bilgi verdi. Hayatını kaybeden Afranur için başsağlığı dileklerini ileten Bakan, “depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” dedi.

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya üzerinden halka bilgi verdi. Kurum, “An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı” dedi. Bunun yanı sıra, “Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.” sözleriyle durumu aktardı.