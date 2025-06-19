İzmir’deki Dolandırıcı Mobilyacı Yakalanacak

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MEKAN

İzmir’in Buca ilçesinde yer alan bir mobilya mağazasının sahibi, sipariş edilen ürünlerin ücretleriyle birlikte kayıplara karıştı. Çok sayıda müşteri mağdur oldu. Polis, dolandırıcılığı gerçekleştiren kişiyi yakalamak amacıyla harekete geçti. Olay, Hürriyet Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki Trend Home adlı mobilya mağazasında gerçekleşti.

MAĞDURLARIN İŞLEMİ VE ŞÜPHELER

Mağaza sahibi Oğuz K., müşteri olan vatandaşlardan mobilya almak için para alarak, ürünlerin kısa bir süre içinde teslim edileceğini söyledi. Sipariş fişlerini vatandaşlara veren Oğuz K., bu fişlere kendi kaşesini vurup imzasını da attı. Ancak belirlenen tarihte mobilyalar teslim edilmediğinde, müşteriler mağazayı ve sahibi aramaya başladı fakat ulaşamadı. Bunun üzerine şüphelenerek mağazaya giden vatandaşlar, iş yerinin kapalı olduğunu gördü. Günlerdir telefonlarına da yanıt alamayan müşteriler dolandırıldıklarını anlayınca hemen emniyete başvurdu.

MÜŞTERİLERDEN DOLANDIRICIYA TEPKİ

Şu ana kadar 16 vatandaşın dolandırıcılık hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Bu sayının artabileceği düşünülüyor. Olayın ardından mağaza önüne giden bazı tepkili müşteriler, iş yerinin tabelalarına ‘dolandırıcı’ yazdı. Şikayetlerin artmasının ardından, polis ekipleri Oğuz K.’yi yakalamak için geniş çaplı arama çalışmalarına başladı.