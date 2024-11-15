“İzmir’deki Elektrik Akımı Davası Ertelendi”

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İzmir’in Konak bölgesinde yaşanan sağanak sonrası elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili olarak, 42 sanık hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi. Savcı, tutuklu olan 13 sanığın tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, ayrıntılı bilirkişi raporunun alınmasını istedi.

TUTUKLULARLA İLGİLİ KARARLAR

Mahkeme, İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı’nın şube müdürü Ömer Karabilgin ile Kanalizasyon Müdürü Barış Koç’un tahliyesine karar verdi. Ayrıca, İZSU personeli Ezgi Nazaroğlu’nun ev hapsi de kaldırıldı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile eski genel müdür Ali Hıdır Köseoğlu’nun adli kontrol şartları da kaldırıldı.

DAVA ERTELENDİ VE DOSYA AYRILDI

Memurların yargılanmasıyla ilgili yükümlülükler nedeniyle gereken kurumlardan izin alınması gerektiği belirtildi. Bu nedenle, 6 kişinin dosyası ayrıldı ve dava 6 Mart tarihine ertelendi. Toplamda 42 kişi hakkında, 22.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.