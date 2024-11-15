İzmir’deki Elektrik Akımı Olayında Gelişmeler

İZMİR SAĞANAK YAĞIŞINDA YAŞANAN TRAJEDİ

İzmir’de 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, özellikle Bayraklı bölgesini etkisi altına aldı. Bu süreçte, Bayraklı’da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü. Kent merkezi ve çevresindeki bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Bu durum, araç sürücüleri ve yayalar için zor anlar yaşanmasına sebep oldu. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, sağanaktan korunmak için kaçmaya çalıştığı sırada suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay da aynı akıma kapılarak yere yığıldı. Ne yazık ki her iki genç de hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. İnanç Öktemay İzmir’de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye’de toprağa verildi.

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMALAR

Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ilk aşamada gözaltına alınan 30 kişiden 14’ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen iki şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü ve diğerinin yurt dışında bulunduğu ifade edildi. Tutuklanan şüphelilerden Zekeriya T., daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada, 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı. Savcılık talimatı ile 26 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyonda, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve İZSU Genel Müdür Gürkan Erdoğan gibi isimler gözaltına alındı. Ayrıca, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik’ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel gibi pek çok yetkili de gözaltına alındı. Ancak bu 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.