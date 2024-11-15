İzmir’deki Elektrik Kazasında Davaya Devam Edildi

DAVAYA DEVAM EDİLDİ

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen sağanak yağış esnasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişi ile ilgili olarak açılan davada, 13’ü tutuklu toplam 42 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savcı, mütalaasında 13 tutuklu sanığın tutukluluk durumlarının devamını talep etti ve ayrıntılı bilirkişi raporu alınmasını istedi.

TUTUKLULUK DURUMUNDA DEĞİŞİKLİKLER

Mahkeme, İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı şube müdürü Ömer Karabilgin ile İZSU Kanalizasyon Müdürü Barış Koç’un tahliyesine karar verdi. Ayrıca, İZSU Personeli Ezgi Nazaroğlu’nun ev hapsi de kaldırıldı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’nun adli kontrol şartları da kaldırıldı.

DAVADA YENİ GELİŞMELER

Memurların yargılanması konusundaki yükümlülük gereği gerekli kurumlardan izin alınmasına karar verildi. Bu durum doğrultusunda 6 kişinin dosyası ayrıldı ve dava 6 Mart’a ertelendi. Toplamda 42 kişi hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.