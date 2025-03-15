İzmir’deki Elektrik Kesinti Listesi Açıklandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI YAPILIYOR

İzmir’de elektrik kesintilerine dair GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklama ile 16 Mart tarihinde şehrin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kentte hangi mahallelerde ve hangi ilçelerde kesintilerin olacağı konusunda detaylar araştırılıyor.

İZMİR’DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Açıklamalara göre İzmir’de elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve bu ilçelere bağlı mahalleler hakkında bilgi veriliyor. Vatandaşlar, “İzmir’e elektrik ne zaman gelecek?” sorusunu merak ediyor. İşte bu kapsamda detaylı liste hazırlanıyor. İzmir’de gerçekleşecek elektrik kesintileriyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.