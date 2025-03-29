İzmir’deki Fabrikada Gaz Patlaması: 1 Ölü

GAZ SIKIŞMASI PATLAMAYA NEDEN OLDU

İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikada sabah saatlerinde gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama gerçekleşti. Patlama sonrasında fabrikanın içinde yangın çıktı.

ACİL MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, oluşan yangını kısa bir süre içinde kontrol altına almayı başardı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre, 4 işçi ağır şekilde yaralandı ve İbrahim A. isimli bir işçi hayatını kaybetti.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan 4 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralıların aileleri ve yakınları hastaneye akın etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Patlamanın sebeplerinden biri olarak gaz sıkışması öne çıkarken, olay hakkında kapsamlı bir tahkikat başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, fabrikanın güvenlik önlemlerinin titizlikle araştırılacağını açıkladı.