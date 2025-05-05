İzmir’deki Geleneksel Türk Sanatları Sergisi Açıldı

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI SERGİSİ AÇILDI

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, “Geleneksel Türk Sanatları” sergisine ev sahipliği yapıyor. Geleneksel sanatların ustalarını ve özgün eserlerini bir araya getiren bu serginin küratörlüğünü İhsan Çelikdemir üstleniyor ve sergi İzmir Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Kültür Sanat Fabrikası işbirliğiyle düzenlenen sergide, çini, minyatür, tezhip, hat ve ebru gibi geleneksel sanat dallarından örnekler sergileniyor. Çelikdemir, “Sergiyi, geleneksel sanatların hem korunması hem de çağdaş yorumlarla yaşatılması amacıyla hazırladık” diyor.

ULUSLARARASI SANATÇILAR SERGİDE YER ALIYOR

Serginin açılışına birçok ülkeden geleneksel sanatların üstatlarını davet ettiklerini belirten Çelikdemir, “Sadece Türkiye’den değil, İran’dan, Azerbaycan’dan, Hollanda’dan ve Cezayir’den de çok sayıda sanatçımız katıldı. Sergide 98 sanatçımızın 130 eseri sergileniyor” şeklinde konuşuyor. Sanatçılar, farklı coğrafyalardan getirdikleri birikimlerini İzmir’de paylaşma heyecanını yaşıyor.

YERLİ VE YABANCI SANATÇILARDAN DESTEK

Hollanda’da yaşayan çini sanatçısı Betül Aşlı Bayram, “12 yıldır Hollanda’da kurs ve atölyeler düzenliyorum. Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde çini kursu veriyorum. Hollanda’daki el sanatları festivallerine katılarak çini sanatını tanıtmaya çalışıyorum. Hollandalılar büyük ilgi gösteriyor” diye ifade ediyor. İranlı tezhip sanatçısı Darya Novin ise, “İran’daki tezhip sanatı çok ince işçilik gerektiriyor ve mavi ile lacivert renkler ağırlıklı olarak kullanılıyor. Türkiye’de ise altın kullanımı çok yaygın ve bu eserlerin albenisini artırıyor. Türk tezhip sanatını ben çok beğeniyorum” dedi.

AZERBAYCAN’DAN SANATÇI KATILIMI

Azerbaycan’ın Bakü kentinde yaşayan tezhip sanatçısı Fadime Yıldırım, Azerbaycan’da öğrenci yetiştirdiğini belirterek, “Sergiyi çok beğendim. Tezhip sanatı, Azerbaycan’da son 3-4 yıldır daha fazla tanınır hale geldi” diyor. Sergi, 10 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.