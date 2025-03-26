İzmir’deki Gösterilerde 10 Tutuklama

PROTESTOLARIN SÜRDÜĞÜ BİR DÖNEM

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları etrafında gelişen protesto gösterileri devam ediyor. İzmir’de gerçekleştirilen izinsiz eylemlerde, polise taş ve sopalarla saldırdığı iddia edilen 65 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTILAR VE ADLİ İŞLEMLER

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Yapılan değerlendirmelerde, şüphelilerden 10’u hakimlik kararıyla tutuklandı. Diğer yandan, 38 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, toplamda 55 kişi serbest bırakılma kararı aldı.