İzmir’deki Grev, Sokaklarda Çöp Dağları

ÇÖP DAĞLARI VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRİYOR

İzmir’de temizlik sorunları, vatandaşların sabrını zorlamaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iktisadi teşekküllerde görev yapan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle grev başlatmış durumda. Bu grev, dördüncü gününe girdi ve süresince sokaklarda biriken çöplerle karşı karşıya kalındı.

KÖTÜ KOKU YAYILIYOR

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR gibi şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin eylemi, kentte birçok hizmetin aksamısına neden oluyor. Grev nedeniyle Cannes temizlik ve ulaşım hizmetleri durma noktasına geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan alanlarda, çöplerin toplanmaması sonucunda çöplükler meydana geldi. Kaldırım ve yolları kaplayan çöpler, kötü bir kirliliğe sebep oluyor ve çevrede kötü kokuların yayılmasına yol açıyor.

TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ AKSADI

Ayrıca, kentteki toplu taşıma hizmetleri de etkileniyor. Belediyenin otobüs seferleri azaldığından, duraklarda bekleme süreleri uzuyor. Greve giden işçilerin yürüttüğü hizmetler; temizlik, ulaşımın yanı sıra park ve bahçeler, fen işleri, mezbaha, kreşler, aşevleri ve otoparklar gibi çeşitli alanları da kapsıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasındaki toplu iş görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca, sendika 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ AÇIKLANDI

Grevin devam ettiği bu süreçte işçilerin talepleri, belediyenin önerileriyle tartışma konusu haline geldi. Sendika, belediyenin teklif ettiği en düşük net ücret olan 59 bin TL ve yüksek net 76 bin TL’yi kabul etmiyor. İşçiler ise en düşük net 82 bin TL, en yüksek net 94 bin TL talep ediyor.