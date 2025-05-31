İzmir’deki Grev Üçüncü Gününde Sürüyor

GREVIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Genel-İş Sendikası arasında yapılan İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’i kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sonucunda başlatılan grev, üçüncü gününü doldurdu. Bu grev sebebiyle Konak’taki bazı bölgelerde çöpler birikmeye başladı. Ulaşımda da sorunlar yaşandı ve otobüslerin büyük çoğunluğu kontak kapatırken, Büyükşehir’in hizmetleri büyük oranda durma noktasına geldi. Kent Temizliği Şube Müdürlüğü de bu grevden olumsuz etkilendi. İşçilerin grevde olmasıyla birlikte, Konak’ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi bazı yerlerde çöpler birikti.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI

Bugün gerçekleştiren görüşme, sendika yöneticileriyle birlikte ne yazık ki sonuçsuz kalmış durumda. Yapılan tüm iyi niyetli adımlara rağmen, sendika yönetimi ilk günkü tutumlarını devam ettiriyor. Sabah kamuoyuna sunulan net rakamlar içeren teklifimiz henüz masada bulunuyor. “Belediye bütçemizi sonuna kadar zorlayarak önereceğimiz rakamların bu şekilde umursamadan karşılanması gerçekten üzücü ve düşündürücü.” İzmir halkına sözlerini tekrar ileten yetkili, “Çözüm için çaba göstermeye devam edeceğim, ama herhangi bir ‘sorumsuzluk’ göstermeyeceğim” dedi.

HALKA YÖNELİK SORULAR

Yetkili, yaşanan sürecin görünürde bir ücret anlaşmazlığı olduğunu belirtirken, “Ücret dışında kalan diğer konuları da İzmir halkının takdirine sunuyorum” şeklinde ifade etti. Ek olarak, şu soruları yöneltti: “İstanbul Belediyelerine yönelik operasyonlar yapılırken İzmir’de grev mitinginin yapılmasını nasıl anlayalım? Kamu kaynağını kesen iktidara karşı neden kitlesel bir eylem yapılmıyor? Kamu işçilerinin grevinin mağduriyetinin İzmir halkı olduğu gerçeğinin farkında mısınız?”

ORTAK MÜCADELENİN GEREKLİLİĞİ

Baskı ve otokrasi karşısında ortak bir mücadele verilmesi gerektiğini hatırlatan yetkili, “İzmir halkı ve işçilerimizle birlikte baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğim, kesinlikle sorumsuzluk yapmayacağım” dedi. Eğer uzlaşmaz tutum devam ederse, sendika tarafından sunulan tüm tekliflerin İzmir halkının onayına sunulacağını belirtti. “Sendika yetkililerinin makul sınırları aşan tutumlarına karşı halkımızın ve işçinin sağduyusuna güveniyorum” diye ekledi.